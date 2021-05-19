Самые технологичные банки Украины — FinAwards2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.
На церемонии выбирали и наиболее технологичные банки. В этой номинации участвовали банки, которые в 2020–2021 реализовали и внедрили новые технологические разработки, которые позволили оптимизировать процессы и создать дополнительную ценность для клиентов (повысили качество обслуживания, сократили время операций, дали доступ к новым продуктам, сервисам
Номинанты:
Кто в ТОПе? Всего было 8 банков-претендентов на звание «Передовые технологии и инновации», среди которых Таскомбанк, А-Банк, ПриватБанк, Ощадбанк, Клиринговый Дом, Глобус Банк, Мегабанк и Альфа-Банк.
Первенство среди самых технологичных банков занял ПриватБанк. В номинации Приват представил немало проектов, в частности:
Заместитель руководителя digital направления ПриватБанка Александр Кулик уже с наградой
«Серебро» в номинации получил Ощадбанк. В сфере диджитал банк реализовал следующие функции:
В тройке лидеров также оказался Альфа-Банк, представив видеоидентификацию в цифровом банка Sense SuperApp. Приложение позволяет стать клиентом банка и открыть карточный счет через видеочат с сотрудником. Как говорится на сайте банка, после оформления цифровая карта активируется в Sense и сразу готова к использованию, клиент идентифицирован и может полноценно пользоваться всеми услугами банка.
О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.
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