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Самые технологичные банки Украины — FinAwards2021

Самые технологичные банки Украины — FinAwards2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

На церемонии выбирали и наиболее технологичные банки. В этой номинации участвовали банки, которые в 2020–2021 реализовали и внедрили новые технологические разработки, которые позволили оптимизировать процессы и создать дополнительную ценность для клиентов (повысили качество обслуживания, сократили время операций, дали доступ к новым продуктам, сервисам и т. д.).

Номинанты:

  • Таксомбанк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Клиринговый Дом;
  • Глобус Банк;
  • Мегабанк;
  • Альфа-Банк.

Кто в ТОПе? Всего было 8 банков-претендентов на звание «Передовые технологии и инновации», среди которых Таскомбанк, А-Банк, ПриватБанк, Ощадбанк, Клиринговый Дом, Глобус Банк, Мегабанк и Альфа-Банк.

Первенство среди самых технологичных банков занял ПриватБанк. В номинации Приват представил немало проектов, в частности:

  • умный ключ (КЭП) SmartID — квалифицированная электронная подпись, для которой не нужно носить и хранить секретные ключи на так называемых токенах или flash-носителях;
  • FacePay24. Услуга работает еще с сентября 2019 года. С ее помощью пользователь может оплачивать покупки лицом, не доставая при этом карту или смартфон;
  • наличные на кассе. Это решение позволяет владельцам любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной) различных платежных систем получить наличные на кассе торговой точки. Для этого покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные;
  • Электронный абонемент в мобильном приложении Приват24 на парковку.


Заместитель руководителя digital направления ПриватБанка Александр Кулик уже с наградой

«Серебро» в номинации получил Ощадбанк. В сфере диджитал банк реализовал следующие функции:

  • продажа платежных карт через чат-бот;
  • продажа страховок через чат-бот;
  • открытие счета и зарплатной карты для сотрудника организации без посещения банка;
  • пассажирам Харьковского метрополитена разрешили оплачивать проезд бесконтактно;
  • масштабирование ОщадPAY в промышленной среде.

В тройке лидеров также оказался Альфа-Банк, представив видеоидентификацию в цифровом банка Sense SuperApp. Приложение позволяет стать клиентом банка и открыть карточный счет через видеочат с сотрудником. Как говорится на сайте банка, после оформления цифровая карта активируется в Sense и сразу готова к использованию, клиент идентифицирован и может полноценно пользоваться всеми услугами банка.

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.

По материалам Finance.UA
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