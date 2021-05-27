Мировой долг вырос на рекордные $24 трлн в 2020 году

Общий мировой долг в государственном, корпоративном, семейном и финансовом секторах вырос на рекордные $24 трлн в 2020 году.

В анализе Moody’s Analytics, который цитирует CNBC, указано, что мировой долг достиг нового максимума в 366% от валового внутреннего продукта.

По данным Moody’s, в странах с развивающейся экономикой государственный долг увеличился вдвое и теперь составляет около одной трети мирового долга. По мнению аналитиков, это еще больше увеличит разрыв между развитыми и развивающимися странами.

Во многих развивающихся странах, включая Индию, Аргентину и Малайзию, в настоящее время наблюдается новый пик заболеваемости COVID-19, а во многих развитых странах, включая США, Австралию и Соединенное Королевство, вирус отступает. Причиной этого, по словам аналитиков, есть более медленные темпы вакцинации в развивающихся странах. В то же время развивающимся странам, вероятно, потребуется уменьшить стимулы для удержания своего долга под контролем.

Сочетание этих двух факторов – сокращение стимулов и экономического роста – замедлит экономический рост, и страны еще больше отстанут от развитых стран.

По мнению экономиста Стива Кокрана, рост в 2021 году будет неравномерным. По его словам, летом США и Европа ускорят восстановление, а развивающимся рынкам «возможно, придется немного подождать».

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