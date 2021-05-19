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В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (фото)

В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (фото)

Сервис проката велосипедов Bikenow запустил электросамокаты в Киеве.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

«Мы запустили самокаты Bikenow в Киеве! На них легко можно добраться практически до любого пункта назначения и сделать прогулку более интересной», — сказано в сообщении.

В ближайшие дни, сервис будет находиться в тестовом режиме. Вскоре Bikenow выпустит обновленное мобильное приложение, а также планируется расширение сервисной зоны.

Тарифы:

  • Активация — 9 грн;
  • Будни — 1,9 грн в минуту;
  • Выходные — 2,5 грн в минуту.

«Для начала поездки вам необходимо иметь баланс не менее 100 гривен», — отмечают в компании.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно установить приложение BikeNow в Google Play или App Store, привязать банковскую карту и отсканировать QR-код на самокате.

Самокат имеет три скоростных режима. По умолчанию, поездка будет начинаться на второй скорости и ограничена 20 км/ч.

«Третий скоростной режим мы рекомендуем только для очень опытных пользователей, которые имеют хорошие навыки езды и экстренного торможения на самокате», — добавили в компании.


Фото: Bikenow

По материалам Finance.UA
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