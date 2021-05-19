США ввели санкции против российских компаний и судов, строящих «Северный поток-2»

США ввели санкции против российских компаний и судов, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Ограничения коснутся компаний Коксохимтранс, Мортранссервис и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

При этом Минфин США разрешил сотрудничество с Морской спасательной службой в других сферах.

Российские корабли, против которых ввели санкции:

«Академик Черский»;

«Артемис оффшор»;

«Бахтемир»;

«Балтийский исследователь»;

«Финвал»;

«Капитан Беклемишев»;

«Мурман»;

«Нарвал»;

«Сивуч»;

«Спасатель Карев»;

«Умка»;

«Владислав Стрижов»;

«Юрий Топчев».