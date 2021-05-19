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США ввели санкции против российских компаний и судов, строящих «Северный поток-2»

США ввели санкции против российских компаний и судов, строящих «Северный поток-2»

США ввели санкции против российских компаний и судов, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Ограничения коснутся компаний Коксохимтранс, Мортранссервис и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

При этом Минфин США разрешил сотрудничество с Морской спасательной службой в других сферах.

Российские корабли, против которых ввели санкции:

«Академик Черский»;
«Артемис оффшор»;
«Бахтемир»;
«Балтийский исследователь»;
«Финвал»;
«Капитан Беклемишев»;
«Мурман»;
«Нарвал»;
«Сивуч»;
«Спасатель Карев»;
«Умка»;
«Владислав Стрижов»;
«Юрий Топчев».

Ранее стало известно, что США не будут вводить санкций против компании-оператора «Северного потока-2» и ее руководителя. В частности, в докладе Госдепартамента США сообщается о снятии санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством «Северного потока-2», и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента Р Ф Владимира Путина.

По материалам Економічна Правда
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