Банки получили 455 млн грн короткого рефинанса

Национальный банк на аукционе в пятницу предоставил трем банкам 455 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 7,5% годовых.
«21.05.2021 произошел количественный тендер по рефинансированию банков на срок до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на 455 млн грн по процентной ставке 7,5% годовых», – сообщает регулятор.
14 мая 12 банков получили 2,029 млрд грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет) под 7,5% годовых.
Из них три банка привлекли 306,5 млн грн сроком до 84 дней, а 9 банков – 1722,5 млн грн на срок до 5 лет под 7,5%.
Больше всего привлек Аккордбанк – 1 млрд грн, меньше всего Альпари Банк – 22,5 млн грн.
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