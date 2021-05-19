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Банки получили 455 млн грн короткого рефинанса

Банки получили 455 млн грн короткого рефинанса

Национальный банк на аукционе в пятницу предоставил трем банкам 455 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 7,5% годовых.

«21.05.2021 произошел количественный тендер по рефинансированию банков на срок до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на 455 млн грн по процентной ставке 7,5% годовых», – сообщает регулятор.

14 мая 12 банков получили 2,029 млрд грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет) под 7,5% годовых.

Из них три банка привлекли 306,5 млн грн сроком до 84 дней, а 9 банков – 1722,5 млн грн на срок до 5 лет под 7,5%.

Больше всего привлек Аккордбанк – 1 млрд грн, меньше всего Альпари Банк – 22,5 млн грн.

По материалам Финансовый клуб
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