Рада введет действенный механизм предоставления государственной помощи семьям с детьми

Верховная Рада Украины в пятницу, 21 мая, приняла в первом чтении проект закона № 3124 по обеспечению действенного механизма оказания государственной помощи семьям с детьми.

Решение поддержали 272 народных депутата. Народные избранники голосовали законопроект без обсуждения.

Цель документа. Законодательное обеспечение действенного механизма предоставления государственной помощи семьям с детьми, вследствие чего правительство будет лишено возможности уклоняться от предоставления льгот таким семьям.

Авторы утверждают, что этого удастся достичь исключением из совокупного дохода семьи льготника, который используется при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, начисленных социальных пособий на ребенка или детей.

Для достижения цели законопроекта предлагается статью 13 Закона Украины «Об охране детства» дополнить новой частью, в соответствии с которой при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев, указанного в ч. 8 настоящей статьи, в совокупный доход семьи льготника включаются начисленные социальные пособия на ребенка, в частности помощь в связи с беременностью и родами, помощь при рождении ребенка, пособие на детей одиноким матерям (отцам), помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, пособие при усыновлении ребенка, временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам, пенсия в связи с потерей кормильца.

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