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Шмыгаль о ценах на газ: "Нафтогаз" работает над трехлетним продуктом

Шмыгаль о ценах на газ: "Нафтогаз" работает над трехлетним продуктом

«Нафтогаз» после введения годового тарифа на газ для населения работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Раде, отвечая на вопрос нардепов.

«В Украине полноценно заработал рынок природного газа, то есть цена регулируется рынком, а не коррупционными чиновниками или схемами. Вопрос стоит в том, как эффективно формировать рыночную цену. Над этим работаем с «Нафтогазом», — сказал Шмыгаль.

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«Как вы знаете, с 1 мая заработал годовой продукт, который установил цену „Нафтогаза“ для населения на уровне менее 7,90 грн за куб. м. Соответственно, далее „Нафтогаз“ работает над другими продуктами, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на 1 месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Новый глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ в Украине. Таким образом он отреагировал на призыв правительства снизить тарифы для населения.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство и «Нафтогаз», отменяя обязанность НАКа поставлять предприятиям теплоснабжения газ по фиксированной цене и без предоплаты, оставляют 120 городов без горячей воды, а бюджетные учреждения — без газа.

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По материалам Економічна Правда
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