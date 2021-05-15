Межбанк: продолжит ли гривна отступать перед долларом

Конец недели на валютном рынке пройдет интересно.

С одной стороны, сработает эффект «конца рабочей недели», что снизит активность клиентов во второй половине дня и по прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах в пятницу вряд ли превысит порог в $ 110−135 млн при совершении до 410−540 сделок.

С другой стороны, несмотря на относительное равновесие спроса и предложения на межбанке и небольшие колебания курса в последние несколько дней, все же общей тренд на межбанке постепенно разворачивается. И после недавнего укрепления позиций гривны до уровней около 27,40 гривен за доллар, уже в среду-четверг котировки подросли до 27,47/27,49 гривен к концу торгов 20 мая.

Это начинает активизировать отложенный спрос на валюту со стороны тех клиентов, кто выжидал максимально «дешевого» курса и теперь на опасениях его возможного дальнейшего роста — стал ее постепенно покупать. В случае продолжения подорожания валюты этот спрос только увеличится.

Поэтому сегодня принципиально важно, продолжит ли гривна постепенно отступать перед долларом или все же опять начнет отвоевывать потерянные вчера и позавчера позиции. От этого будет зависеть и психологический настрой на межбанке на следующей неделе, когда на рынок начнут выходить средства, полученные экспортерами от крупных возмещений НДС.

Но в целом, позиционная война курсовых интересов крупных игроков сегодня не приведет к очень значительным всплескам котировок. Два предстоящих выходных не провоцируют активную скупку валюты теми клиентами, кто предпочтет положить гривну на короткий депозит в банках до понедельника-вторника и на этом хоть что-то заработать, а «не морозить» свои ресурсы на два выходных в купленной валюте.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua 21 мая будут в пределах:

доллар — коридор 27,40−27,65 грн,

евро — коридор 33,35−33,75 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,30−27,65 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 33,10−33,75 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,30−33,60 грн при спреде до 20−22 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,47 / 27,49

евро — 33,53 / 33,55

Курсы валют на Межбанке

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