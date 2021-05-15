Межбанк: продолжит ли гривна отступать перед долларом

Конец недели на валютном рынке пройдет интересно.
С одной стороны, сработает эффект «конца рабочей недели», что снизит активность клиентов во второй половине дня и по прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах в пятницу вряд ли превысит порог в $ 110−135 млн при совершении до 410−540 сделок.
С другой стороны, несмотря на относительное равновесие спроса и предложения на межбанке и небольшие колебания курса в последние несколько дней, все же общей тренд на межбанке постепенно разворачивается. И после недавнего укрепления позиций гривны до уровней около 27,40 гривен за доллар, уже в среду-четверг котировки подросли до 27,47/27,49 гривен к концу торгов 20 мая.
Это начинает активизировать отложенный спрос на валюту со стороны тех клиентов, кто выжидал максимально «дешевого» курса и теперь на опасениях его возможного дальнейшего роста — стал ее постепенно покупать. В случае продолжения подорожания валюты этот спрос только увеличится.
Поэтому сегодня принципиально важно, продолжит ли гривна постепенно отступать перед долларом или все же опять начнет отвоевывать потерянные вчера и позавчера позиции. От этого будет зависеть и психологический настрой на межбанке на следующей неделе, когда на рынок начнут выходить средства, полученные экспортерами от крупных возмещений НДС.
Но в целом, позиционная война курсовых интересов крупных игроков сегодня не приведет к очень значительным всплескам котировок. Два предстоящих выходных не провоцируют активную скупку валюты теми клиентами, кто предпочтет положить гривну на короткий депозит в банках до понедельника-вторника и на этом хоть что-то заработать, а «не морозить» свои ресурсы на два выходных в купленной валюте.
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua 21 мая будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,47 / 27,49
евро — 33,53 / 33,55
Курсы валют на Межбанке
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