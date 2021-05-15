Firefly Aerospace подписала контракт со SpaceX на доставку миссии Blue Ghost на Луну

Компания Firefly Aerospace сообщила о подписании контракта со SpaceX на доставку посадочного модуля Blue Ghost на Луну в 2023 году. Модуль доставит 10 научных приборов NASA на поверхность Луны в рамках программы «Артемида».
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.
Blue Ghost полетит к Луне на ракете Falcon 9, одной из самых грузоподъемных ракет на рынке. Это позволит осуществить перелет с минимальным использованием двигателей Blue Ghost, дав возможность посадочному модулю доставить более 150 кг полезной нагрузки на поверхность Луны.
«Это очень важная миссия, над которой работают лучшие инженеры и самые известные компании в сфере космоса. Такая кооперация играет большое значение для дальнейшего развития всего человечества», — прокомментировал Макс Поляков, основной инвестор Firefly Aerospace.
Firefly получила контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну в феврале 2021 года. С того момента команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в Техасе, США.
«Firefly очень рада отправить модуль Blue Ghost на поверхность Луны на ракете Falcon 9 на первом этапе доставки», — прокомментировал Том Маркьюзик, CEO Firefly Aerospace.
Модуль Blue Ghost, названный так в честь редкого вида жуков-светляков Phausis reticulata, совершит посадку в Море Кризисов на видимой стороне Луны. В его задачу входит доставка полезной нагрузки на орбиту Луны и затем на поверхность спутника за 14 дней.
Программа действует в кооперации с частными компаниями, такими как Firefly Aerospace, и космическими агентствами.
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