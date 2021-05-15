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Firefly Aerospace подписала контракт со SpaceX на доставку миссии Blue Ghost на Луну

Firefly Aerospace подписала контракт со SpaceX на доставку миссии Blue Ghost на Луну

Компания Firefly Aerospace сообщила о подписании контракта со SpaceX на доставку посадочного модуля Blue Ghost на Луну в 2023 году. Модуль доставит 10 научных приборов NASA на поверхность Луны в рамках программы «Артемида».

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.

Blue Ghost полетит к Луне на ракете Falcon 9, одной из самых грузоподъемных ракет на рынке. Это позволит осуществить перелет с минимальным использованием двигателей Blue Ghost, дав возможность посадочному модулю доставить более 150 кг полезной нагрузки на поверхность Луны.

«Это очень важная миссия, над которой работают лучшие инженеры и самые известные компании в сфере космоса. Такая кооперация играет большое значение для дальнейшего развития всего человечества», — прокомментировал Макс Поляков, основной инвестор Firefly Aerospace.

Firefly получила контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну в феврале 2021 года. С того момента команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в Техасе, США.

«Firefly очень рада отправить модуль Blue Ghost на поверхность Луны на ракете Falcon 9 на первом этапе доставки», — прокомментировал Том Маркьюзик, CEO Firefly Aerospace.

Модуль Blue Ghost, названный так в честь редкого вида жуков-светляков Phausis reticulata, совершит посадку в Море Кризисов на видимой стороне Луны. В его задачу входит доставка полезной нагрузки на орбиту Луны и затем на поверхность спутника за 14 дней.

Справка Finance.ua:

  • Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания, предоставляющая космические транспортные услуги — от низкой околоземной орбиты и до Луны. Firefly предлагает запуск, перемещение в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue
  • «Артемида» ㅡ космическая программа NASA. Ее цель — «отправка первой женщины и очередного мужчины» на поверхность Луны в 2024 году, а также создание там инфраструктуры для последующей отправки астронавтов на Марс.

Программа действует в кооперации с частными компаниями, такими как Firefly Aerospace, и космическими агентствами.

По материалам Finance.UA
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