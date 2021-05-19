Представлен электропикап Ford F-150 Lightning (фото, видео)

Конкуренция в сегменте электрических пикапов нарастает: к ранее представленным и обещанным уже в этом году моделям Tesla Cybertruck и GMC Hummer добавился Ford F-150 Lightning. Название Lightning («молния») уже использовалось компанией для быстрой «заряженной» версии Ford F-150 в начале 2000-х годов, но теперь оно абсолютно точно отвечает духу модели, приводимой в движение электричеством.
Пикап F-150 Lightning будет выпускаться строго с четырехдверной кабиной SuperCrew, а длина грузовой платформы составляет 1,68 метра. В зависимости от мощности силовой установки машина может буксировать прицепы массой от 3,5 до 4,5 тонн.
Электрическая архитектура позволила дать пикапу Ford то, чем не могут похвастаться его собратья с ДВС, а именно — удобный багажник. Вместимость багажника — 400 л (как у седана среднего класса), а грузоподъемность — 180 кг.
Фото: Ford
Пикап выходит на рынок в двух версиях, причем обе — с полным приводом. Стартовая Standard Range с двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарно выдает 432 л. с. и 1 051 Нм. Паспортный пробег на одной зарядке составляет 370 км, а емкость батареи — примерно 90 кВт∙ч. Грузоподъемность такой машины — 907 кг.
Модификация Extended Range намекает на увеличенный пробег: он составляет 480 км. Силовая установка такого пикапа тоже мощнее — 571 л. с. при той же величине крутящего момента. А вот грузоподъемность ниже — 816 кг. Разгон до «сотни» — 4,5 секунды.
Фото: Ford
Пополнить запас электричества можно в терминалах постоянного тока (поддерживается мощность до 150 кВт), а время зарядки с 15 до 80% составит чуть больше 40 минут. Каждые 10 минут у терминала доступная дальность пробега вырастает на 87 км. При этом собственно электропикап можно использовать как мобильный генератор мощностью до 9,6 кВт.
Фото: Ford
Ford уже объявил цену: стартовая версия F-150 Lightning будет стоить 40 тысяч долларов. Но «живые» машины появятся весной 2022 года.
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