Отмена регулирования цен на газ: Кличко ожидает роста тарифов на горячую воду и отопление

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство и «Нафтогаз», отменяя обязанность НАКа поставлять предприятиям теплоснабжения газ по фиксированной цене и без предоплаты, оставляют 120 городов без горячей воды, а бюджетные учреждения — без газа.

Об этом он сказал в видеообращении.

«С 20 мая прекращается обязанность НАК „Нафтогаз“ поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму „возложение специальных обязательств“. Такой режим предусматривал обязательность поставки газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у „Нафтогаза“ или иных поставщиков по рыночным условиям», — сказал Кличко.

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По его словам, «Нафтогаз» уже выставил неприемлемые условия.

«Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАКа. Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги. А также к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа для садиков, школ, больниц», — заявил мэр Киева.

Кличко напомнил, что 9 февраля 2021 года между правительством и «Нафтогазом», НКРЕКП и Ассоциацией городов Украины был заключен меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и поставки горячей воды.

«Органы местного самоуправления взяли на себя и выполнили следующие обязательства: тарифы на услуги поставки тепла и горячей воды в течение отопительного сезона не выросли. А также было обеспечено бесперебойное предоставление этих услуг потребителям.

Однако правительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства. В частности, не осуществляется компенсация потерь коммунальным предприятиям, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. А также арестовывают счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируют работу предприятий, люди остаются без заработной платы», — говорит Кличко.

По его словам, представители местного самоуправления требуют разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисления непомерных штрафных санкций.

А также — «компенсировать потери коммунальных предприятий, возникшие в результате решений, принятых органами государственной власти, гарантировать поставки газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях наложенного платежа и по цене, которая учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения».

Мэр Киева также призвал принять законопроект, который «обеспечит реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный газ, списание штрафных санкций и возмещение разницы в тарифах».

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