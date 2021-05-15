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Египет продлил карантин до конца мая

Египет продлил карантин до конца мая

Правительство Египта продлило до конца мая действие ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Ahram.

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Отмечается, что действие карантинных мер в Египте должно было закончиться 22 мая, однако их продлили минимум до 31 мая.

При этом парки и пляжи будут открыты для посетителей.

Ограничительные меры в Египте предусматривают закрытие в 21:00 магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов и кинотеатров, а также запрет общественной активности.

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По материалам УКРИНФОРМ
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