Египет продлил карантин до конца мая

Правительство Египта продлило до конца мая действие ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Ahram.
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Отмечается, что действие карантинных мер в Египте должно было закончиться 22 мая, однако их продлили минимум до 31 мая.
При этом парки и пляжи будут открыты для посетителей.
Ограничительные меры в Египте предусматривают закрытие в 21:00 магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов и кинотеатров, а также запрет общественной активности.
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