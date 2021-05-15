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По всему миру насчитывается более 3 млрд активных устройств с Android

По всему миру насчитывается более 3 млрд активных устройств с Android

Вице-президент Google по управлению продуктами Android и Play Маркет Самир Самат (Sameer Samat) объявил, что в настоящее время по всему миру используется более 3 млрд устройств с Android.

Последний раз конференция Google I/O проходила в 2019 году, в прошлом году она была отменена из-за пандемии коронавируса.

По сравнению с 2019 годом, количество активных Android-устройств увеличилось на 500 млн единиц. О преодолении отметки в 2 млрд активных устройств Google объявила в 2017 году.

Стоит отметить, что объявленная статистика основывается на данных платформы Play Маркет. Это означает, что в ней не учитываются устройства, использующие сторонние магазины цифрового контента, а также множество Android-устройств в Китае, где люди предпочитают не использовать сервисы и приложения Google. Вероятно, на самом деле по всему миру используется значительно больше устройств под управлением Android, чем было объявлено во время презентации Google.

Стоит отметить, что в начале года Apple объявила, что по всему миру используется более 1 млрд iPhone, что составляет лишь треть от активных Android-устройств. Можно сказать, что доминирование Apple в области смартфонов и планшетов в основном ограничивается рынками США и некоторых других регионов. В остальном мире лидером по прежнему остаётся Android.

По материалам 3dnews.ru
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