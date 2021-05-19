Украинцам напомнили правила выезда с детьми за границу

В начале туристического сезона украинцам следует заранее позаботиться о надлежащем оформлении документов для путешествия с детьми за границу, чтобы отдых не был испорчен.
О правилах выезда с несовершеннолетними напомнили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) на своей странице в Facebook.
«Обращаем внимание граждан на необходимость надлежащей подготовки всех документов для пересечения государственных границ выбранных стран, особенно, если планируете путешествие с детьми. Не стоит забывать и о правилах пересечения границы Украины», — отмечают в ГПАУ.
Для выезда за границу несовершеннолетним гражданам Украины нужен паспортный документ установленного образца, а в случае следования с одним из родителей обязательно наличие нотариально заверенного согласия другого.
На что обращают внимание пограничники:
«В прошлом году из-за ненадлежащего отношения родителей к организации путешествий в пересечении государственной границы на выезд из Украины отказано почти 1270 несовершеннолетним украинцам, 1000 из которых именно из-за отсутствия нотариально заверенного согласия второго родителя», — отмечают в ГПАУ.
С начала 2021-го общее количество несовершеннолетних украинцев, которых не выпустили за границу, уже превысило 450 человек, из которых 380 — ввиду отсутствия согласия.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Приват24» появилась новая услугаВчера, 12:05 - 4967 5
Во Львове повысили стоимость проезда в транспорте до 10 гривенВчера, 14:49 - 445 4
Минцифры хочет построить страну предпринимателей — ФедоровВчера, 15:07 - 454 4
Шмыгаль о ценах на газ: "Нафтогаз" работает над трехлетним продуктомВчера, 21:00 - 282 3
Дело Роттердам+ закрыли в четвертый разВчера, 16:30 - 171 2
В «Приват24» появилась новая услугаВчера, 12:05 - 4967 5
Как будет происходить продажа земельного участка сельскохозяйственного назначенияВчера, 19:00 - 1355
Банки переводят украинцев на онлайн-кредитыВчера, 14:38 - 1235
Раздел квартиры на две и более: какие работы нельзя делать (инфографика)Вчера, 20:00 - 930
В мире появились 9 новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинамВчера, 14:02 - 755
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 376
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 528
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 712
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 518
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3950