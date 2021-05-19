Украинцам напомнили правила выезда с детьми за границу

В начале туристического сезона украинцам следует заранее позаботиться о надлежащем оформлении документов для путешествия с детьми за границу, чтобы отдых не был испорчен.

О правилах выезда с несовершеннолетними напомнили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) на своей странице в Facebook.

«Обращаем внимание граждан на необходимость надлежащей подготовки всех документов для пересечения государственных границ выбранных стран, особенно, если планируете путешествие с детьми. Не стоит забывать и о правилах пересечения границы Украины», — отмечают в ГПАУ.

Для выезда за границу несовершеннолетним гражданам Украины нужен паспортный документ установленного образца, а в случае следования с одним из родителей обязательно наличие нотариально заверенного согласия другого.

На что обращают внимание пограничники:

не требуется нотариально заверенное согласие другого родителя, если он является иностранцем или лицом без гражданства, однако это должно подтверждаться записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка;

без нотариально заверенного согласия второго родителя границу возможно пересечь в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца при наличии решения суда или органа опеки и попечительства, в котором определено место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен выехать с ребенком, а также при наличии справки о задолженности второго из родителей по уплате алиментов за четыре месяца, выданной органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем.

«В прошлом году из-за ненадлежащего отношения родителей к организации путешествий в пересечении государственной границы на выезд из Украины отказано почти 1270 несовершеннолетним украинцам, 1000 из которых именно из-за отсутствия нотариально заверенного согласия второго родителя», — отмечают в ГПАУ.

С начала 2021-го общее количество несовершеннолетних украинцев, которых не выпустили за границу, уже превысило 450 человек, из которых 380 — ввиду отсутствия согласия.

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