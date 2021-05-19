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Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов

Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов

На украинском рынке труда возросло количество вакансий. Работы стали предлагать три раза больше.

Об этом свидетельствуют данные рекрутинговых компаний.

Больше всего работы предлагают операторам колл-центров, водителям такси, продавцам-консультантам и строителям. Активно продолжают искать IТ-специалистов.

На 40% выросло количество предложений удаленной работы.

В то же время в прошлом году больше всего вакансий было для менеджеров по продажам, курьеров, охранников и торговых представителей.

Кроме того, в этом году на 3% возросло количество соискателей. Чаще всего интересуются вакансиями промоутера, курьера, консультанта в интернет-магазин.

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По материалам ТСН
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