Байден подал декларацию за 2020 год: вместе с женой заработал менее $1 млн

Супруги Байдены за 2020 год задекларировали $607 тыс. 336, уплатив $157 тыс. 414 федерального налога на прибыль.
Об этом пишет пресс-служба Белого Дома.
В декларации президент США Джо Байден указал, что уплатил дополнительно $28 тыс. 794 налога на прибыль в родном штате Делавэр и $443 в Вирджинии.
Также $30 тыс. 704 супруги Байдены пожертвовали благотворительным организациям. Наибольшую сумму – $10 тыс. – фонду имени Бо Байдена, названного по имени собственного сына, скончавшегося в 2015 году от лейкемии.
Вицепрезидент Камала Гаррис вместе с мужем в 2020 году получила почти $1,7 млн дохода. Они уплатили $621 тыс. 225 федерального налога и $125 тысяч налога в Калифорнии. Ее муж – Даг Эмхофф – заплатил $56 тыс. 997 налога в округе Колумбия. На благотворительность они пожертвовали $27 тыс.
По информации New York Times, в 2019 году семья Байденов заработала $985 тыс. Доход получен от публичных выступлений, продажи книг и лекций в высших учебных заведениях. В то же время зарплата Джо Байдена на посту президента США составляет $400 тысяч.
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