США выделят 80 млн доз COVID-вакцин для помощи другим странам, — Белый дом

Белый дом анонсировал выделение 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые пойдут на помощь нуждающимся странам. В ближайшее время об этом официально объявит президент США Джо Байден.
Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что администрация президента США приняла решение о выделении дополнительных 20 млн доз вакцин от коронавируса к запланированным изначально 60 млн.
По словам пресс-секретаря администрации Байдена, эти 80 млн доз поступят странам до конца июня 2021 года.
В пакет американской помощи вошли вакцины Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Все эти препараты должны быть одобрены федеральным регулятором перед отправкой за границу, поэтому сейчас над этим работают.
Напомним, до этого была информация, что США решили поделиться своими запасами вакцины AstraZeneca, поскольку получили достаточное количество других вакцин. Сейчас на территории США изготовлено 10 млн доз этой вакцины, однако ее еще должен одобрить регулятор.
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