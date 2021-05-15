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Силовики пришли с обысками в дом, где живет Кличко (дополнено)

Силовики пришли с обысками в дом, где живет Кличко (дополнено)

К мэру Киева Виталию Кличко пришли с обыском работники Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом РБК-Украина сообщил источник в окружении киевского мэра.

«Единственное, что пока знаем, это то, что это СБУ. Мы к этому всему прессингу (серии обысков на киевских коммунальных предприятиях, в окружении мэра и т. д. , — ред.) были готовы, это все ожидаемо», — сказал собеседник.

Сам Кличко в комментарии журналистам сообщил, что силовики пришли к нему домой, однако его не было дома. Правоохранители стоят возле квартиры этажом ниже.

Позже стало известно, что обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. В доме, где живет Кличко, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы.

Так, сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО «А», проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

«Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», — сообщили в пресс-службе СБУ.

По словам Кличко, в квартире, куда пришли силовики, живут бывшие сотрудники театра. А правоохранители ему сказали, что квартиру сдают.

«Как будто, эта квартира сдается и у них вопросы к арендаторам. Но… Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю», — написал мэр Киева в Facebook.

По материалам РБК-Украина
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