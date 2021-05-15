Силовики пришли с обысками в дом, где живет Кличко (дополнено)

К мэру Киева Виталию Кличко пришли с обыском работники Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом РБК-Украина сообщил источник в окружении киевского мэра.
«Единственное, что пока знаем, это то, что это СБУ. Мы к этому всему прессингу (серии обысков на киевских коммунальных предприятиях, в окружении мэра
Сам Кличко в комментарии журналистам сообщил, что силовики пришли к нему домой, однако его не было дома. Правоохранители стоят возле квартиры этажом ниже.
Позже стало известно, что обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. В доме, где живет Кличко, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы.
Так, сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО «А», проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.
«Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», — сообщили в пресс-службе СБУ.
По словам Кличко, в квартире, куда пришли силовики, живут бывшие сотрудники театра. А правоохранители ему сказали, что квартиру сдают.
«Как будто, эта квартира сдается и у них вопросы к арендаторам. Но… Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю», — написал мэр Киева в Facebook.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperlessВчера, 13:00 - 2365 12
Украина вводит европейские нормы маркировки некоторых продуктов4 ч. назад - 253 4
Какого вида топлива не касается правительственное ограничение цен: ответ МинэкономикиВчера, 17:23 - 476 3
Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»Вчера, 15:00 - 3270 3
Минэкономики начало публиковать цену импортного газа в кВт-ч13.05.2021, 20:20 - 347 2
Начался прием заявок на льготную ипотеку: кто может получитьВчера, 19:00 - 3734
Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»Вчера, 15:00 - 3270 3
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperlessВчера, 13:00 - 2365 12
Нацбанк вводит в обращение золотую «1 Гривну» (фото)Вчера, 11:20 - 2174
Бизнесу разрешат свободно покупать валютуВчера, 17:02 - 1485
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 307
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 443
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 374
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3238
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2807 2