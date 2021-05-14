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Беларусь ввела сбор за пересечение границы с Украиной, Литвой и Польшей

Беларусь ввела сбор за пересечение границы с Украиной, Литвой и Польшей

С 1 июня областной совет депутатов Гомельской области Беларуси, которая граничит с Украиной, вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.

Как сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси, аналогичное решение было принято и в Гродненской области, граничащей с Литвой и Польшей.

«Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях», — заявили в Госпогранкомитете Беларуси.

В пограничном ведомстве отмечают, что сбор будут взимать с транспортных средств, допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. При этом количество пассажиров не влияет на сумму сбора.

Платить за проезд указанного вида транспорта придется 29 белорусских рублей, что эквивалентно 320 грн. Водитель должен будет заплатить деньги до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

В Госпогранкомитете добавили, что сбор уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу.

В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным.

В то же время от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:

  • водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения;
  • участники и инвалиды войны;
  • инвалиды I и II групп и их сопровождающие;
  • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

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По материалам Дело
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