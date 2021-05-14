Абоненты 5G-операторов начали отказываться от Wi-Fi

В сети появились результаты свежего исследования Ericsson ConsumerLab. Согласно им, распространение 5G заметно меняет поведение обычных пользователей.
Так, например, около 20% владельцев 5G-смартфонов стали реже подключаться к сетям Wi-Fi, говорится в отчете. Также документ демонстрирует, что пользователи мобильных сетей пятого поколения чаще всего играют в облачные игры, а также активно используют AR-приложения.
При этом около 70% участников исследования ожидают, что 5G принесет в их жизнь новые программы и услуги, в основу которых лягут новейшие технологии. Таким образом, в ближайшем будущем мобильным операторам на полном серьезе придется озаботиться вопросом обоснования переплаты за подключение 5G абонентам.
Что интересно, специалисты Ericsson при этом выяснили, что клиенты готовы платить больше за мобильную сеть пятого поколения. Просто надо предложить им соответствующие 5G-услуги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Позавчера, 20:01 - 1125 7
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 1192 6
Аэропорт «Киев» в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую полосуПозавчера, 18:36 - 457 6
Смогут ли вас обмануть при оформлении каско (тест)14.05.2021, 13:15 - 1828 2
Какие страны мира и когда введут паспорта вакцинации (инфографика)Позавчера, 10:00 - 838 1
Во второй половине года гривна будет более склонной к удешевлению – экспертыВчера, 11:30 - 3021
Volkswagen представил новый кроссоверВчера, 01:36 - 1696
Что изменилось в трендах недвижимости за последние 10 лет - исследованиеВчера, 11:00 - 1397
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 1192 6
Когда вкладчик обанкротившегося банка может получить гарантированное возмещениеВчера, 09:30 - 1081
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкПозавчера, 01:40 - 170
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 325
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 285
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2853
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2656 2