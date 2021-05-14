Абоненты 5G-операторов начали отказываться от Wi-Fi

В сети появились результаты свежего исследования Ericsson ConsumerLab. Согласно им, распространение 5G заметно меняет поведение обычных пользователей.

Так, например, около 20% владельцев 5G-смартфонов стали реже подключаться к сетям Wi-Fi, говорится в отчете. Также документ демонстрирует, что пользователи мобильных сетей пятого поколения чаще всего играют в облачные игры, а также активно используют AR-приложения.

При этом около 70% участников исследования ожидают, что 5G принесет в их жизнь новые программы и услуги, в основу которых лягут новейшие технологии. Таким образом, в ближайшем будущем мобильным операторам на полном серьезе придется озаботиться вопросом обоснования переплаты за подключение 5G абонентам.

Что интересно, специалисты Ericsson при этом выяснили, что клиенты готовы платить больше за мобильную сеть пятого поколения. Просто надо предложить им соответствующие 5G-услуги.