Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева

Мэр Киева прокомментировал просьбу коммунальных перевозчиков о повышении стоимости проезда для граждан. По словам Виталия Кличко, ситуация с транспортом в столице остается очень сложной.
В эфире одного из телеканалов городской голова подчеркнул, что отрасль пассажирских перевозок в Киеве является убыточной. Поскольку себестоимость значительно превышает цены на проезд в общественном транспорте.
По словам Кличко, столица ежегодно тратит более 2 миллиардов гривен на компенсацию убытков коммунальным компаниям.
Мэр отметил, что реальная цена билета для проезда в общественном транспорте Киева – 15 гривен.
При этом городу приходится платить средства компаниям для компенсации как текущих расходов, так и для проезда жителей, имеющих льготы. Таких граждан перевозят бесплатно за бюджетные деньги. При этом каждый третий пассажир общественного транспорта является льготником.
“В Киеве серьезные вызовы по транспорту из-за того, что он у нас дотационный. Чтобы он выходил на ноль, мы из бюджета Киева платим еще более 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату”, – отметил Кличко.
Вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева пока является нерешенным. В КП “Киевский метрополитен” и КП “Киевпастранс” говорят, что поднимать цены не будут, если Кабмин и Верховная Рада решит вопрос компенсаций проезда льготников местным бюджетам.
Согласно заключениям руководства метро и Киевпастранса, ценники проезда в киеве должны быть такими:
В КГГА также пояснили, как проходит процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте.
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