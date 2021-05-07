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В Украине заработает реестр коллекторских компаний

В Украине заработает реестр коллекторских компаний

Национальный банк в течение следующих двух месяцев запустит Реестр коллекторских компаний. Все коллекторские компании, чтобы иметь возможность предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, должны зарегистрироваться в этом Реестре.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«У коллекторских компаний будет время — с 14 июля по 13 августа, чтобы подать пакет документов на включение в Реестр. В то же время финансовым компаниям, у которых есть лицензия на предоставление некоторых финансовых услуг, а именно на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий — полный пакет документов», — сообщает Нацбанк.

Регулятор напоминает коллекторским компаниям о важности проверить себя на соответствие требованиям к деловой репутации и структуре собственности еще до того, как подавать документы для регистрации.

Новый закон для коллекторов 💼

Реестр будет работать в свободном круглосуточном онлайн-доступе. Любой пользователь сможет бесплатно просматривать, копировать и распечатывать информацию из Реестра.

Что это значит:

  • ключевая информация о каждой коллекторской компании будет публично доступна;
  • кредитор — банк или финансовая компания — смогут проверить информацию о коллекторской компании перед ее привлечением к урегулированию задолженности. А потребители финуслуг смогут быстро проверить, зарегистрирован ли тот или иной коллектор в Реестре, а значит — работает ли он на рынке на законных основаниях.

«Важно, что компаниям, которые не зарегистрируются в Реестре, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц», — отмечает регулятор.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк в 2020 году принял от украинцев почти 2,2 тысячи жалоб о деятельности коллекторов. Верховная Рада, чтобы положить конец этому произволу, приняла закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.
  • Банкам и финансовым учреждениям, которые выдают кредиты, будет запрещено работать с коллекторскими фирмами, которые не внесены в реестр. За привлечение незарегистрированной коллекторской фирмы к взысканию задолженности грозит штраф от 85 тысяч до 136 тысяч гривен.
  • За несоблюдение правил этического поведения коллекторам грозит штраф от 51 тысячи до 102 тысяч гривен.

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По материалам Finance.UA
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