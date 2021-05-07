В Украине заработает реестр коллекторских компаний

Национальный банк в течение следующих двух месяцев запустит Реестр коллекторских компаний. Все коллекторские компании, чтобы иметь возможность предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, должны зарегистрироваться в этом Реестре.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«У коллекторских компаний будет время — с 14 июля по 13 августа, чтобы подать пакет документов на включение в Реестр. В то же время финансовым компаниям, у которых есть лицензия на предоставление некоторых финансовых услуг, а именно на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий — полный пакет документов», — сообщает Нацбанк.
Регулятор напоминает коллекторским компаниям о важности проверить себя на соответствие требованиям к деловой репутации и структуре собственности еще до того, как подавать документы для регистрации.
Реестр будет работать в свободном круглосуточном онлайн-доступе. Любой пользователь сможет бесплатно просматривать, копировать и распечатывать информацию из Реестра.
Что это значит:
«Важно, что компаниям, которые не зарегистрируются в Реестре, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц», — отмечает регулятор.
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