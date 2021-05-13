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В Украине сократилось количество безработных

В Украине сократилось количество безработных

С начала 2021 года в Украине сократилось количество безработных.

О положительной тенденции рассказала начальник управления предоставления услуг населению департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Инна Бондини.

По словам госпожи Инны, численность людей, не имеющих места работы, сократилась на 12%, если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года.

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Стоит отметить, что в начале 2021 года на 1 вакансию претендовало 12−14 человек. Сейчас количество претендентов сократилось до шести граждан. Однако Инна Бондини подчеркивает, что количество вакансий осталось неизменным.

«Конечно, это усредненный показатель и зависит от региона и отрасли экономики, но мы оперируем статистикой службы занятости. Ситуация на открытом рынке труда может отличаться», — уточняет Бондини.

При этом несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что по состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного имели 401 тысяча человек.

Напомним, что специалисты Национального банка спрогнозировали, чего ожидать на рынке труда в 2021 году и ближайшем будущем. По информации НБУ, уже до конца текущего года процент людей, которые не имеют работы, должен значительно сократиться. Среднее годовое значение прогнозируют на уровне 9,1%.

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По материалам Комментарии
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