С начала 2021 года в Украине сократилось количество безработных.
О положительной тенденции рассказала начальник управления предоставления услуг населению департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Инна Бондини.
По словам госпожи Инны, численность людей, не имеющих места работы, сократилась на 12%, если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года.
Читайте также: Средняя зарплата в Украине в апреле — исследование
Стоит отметить, что в начале 2021 года на 1 вакансию претендовало 12−14 человек. Сейчас количество претендентов сократилось до шести граждан. Однако Инна Бондини подчеркивает, что количество вакансий осталось неизменным.
«Конечно, это усредненный показатель и зависит от региона и отрасли экономики, но мы оперируем статистикой службы занятости. Ситуация на открытом рынке труда может отличаться», — уточняет Бондини.
При этом несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что по состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного имели 401 тысяча человек.
Напомним, что специалисты Национального банка спрогнозировали, чего ожидать на рынке труда в 2021 году и ближайшем будущем. По информации НБУ, уже до конца текущего года процент людей, которые не имеют работы, должен значительно сократиться. Среднее годовое значение прогнозируют на уровне 9,1%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где дешевле жить: в Украине или Польше (инфографика)Вчера, 12:00 - 2901 8
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Вчера, 20:01 - 813 7
Самый дешевый кроссовер Skoda выходит на рынок (фото)Позавчера, 23:00 - 7304 6
Аэропорт «Киев» в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую полосуВчера, 18:36 - 320 5
Важнейшие признаки, по которым не стоит покупать подержанный автомобильВчера, 04:35 - 1475 2
2 гектара земли каждому украинцу: придуманный чиновниками самообман - глава МинАПКВчера, 16:00 - 870
Volkswagen представил новый кроссовер13 ч. назад - 841
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Вчера, 20:01 - 813 7
Арест счета: что будет, если денег для погашения долга недостаточноВчера, 14:08 - 751
Авторынок Европы: кто в лидерах (инфографика)Вчера, 15:19 - 751
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкВчера, 01:40 - 141
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 308
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 274
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2779
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2628 2