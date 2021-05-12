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В июне украинцы получат дополнительные выходные

В июне украинцы получат дополнительные выходные

В июне 2021 года украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать – 10 дней.

Как и май, первый месяц лета богат на праздничные дни, пишет sud.ua.

20 июня отмечается большой христианский праздник – Троица. Поскольку этот праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий день. Поэтому будет три выходных подряд – с 19 по 21 июня.

А 28 июня отмечается День Конституции Украины. Праздник выпадает на понедельник, поэтому появится еще один дополнительный выходной и можно будет отдыхать с 26 по 28 июня.

По материалам Finance.UA
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