В июне украинцы получат дополнительные выходные

В июне 2021 года украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать – 10 дней.
Как и май, первый месяц лета богат на праздничные дни, пишет sud.ua.
20 июня отмечается большой христианский праздник – Троица. Поскольку этот праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий день. Поэтому будет три выходных подряд – с 19 по 21 июня.
А 28 июня отмечается День Конституции Украины. Праздник выпадает на понедельник, поэтому появится еще один дополнительный выходной и можно будет отдыхать с 26 по 28 июня.
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