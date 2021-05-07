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Раскрыты данные о новых беспроводных наушниках Xiaomi FlipBuds Pro (фото)

Xiaomi FlipBuds Pro – это новейшие наушники, которые вскоре должна представить китайская компания Xiaomi. Их презентация ожидается уже 13 мая. В плане дизайна наушники будут напоминать Apple AirPods Pro. На рендер можно увидеть зарядный кейс, который поддерживает беспроводную зарядку.


Официальная презентация Xiaomi FlipBuds Pro должна пройти в Китае уже 13 мая. В плане дизайна наушники также будут похожи на Apple AirPods Pro. Модель будет доступна в черном цвете, спереди будет LED-вспышка. В комплекте поставки будут силиконовые амбушюры для лучшей шумоизоляции и посадки.

У наушников будет поддержка активного поглощения шумов до 40 Дб. У них будет поддержка управления жестами (ожидаются три режима – активное поглощение шумов, режим “прозрачности” и режим без активного поглощения шумов), у наушников будут 11-миллиметровые драйверы, а также поддержка aptX Adaptive, AAC и SBC.

По материалам ITsider.
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