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В JPMorgan назвали курс Ethereum завышенным на 75%

В JPMorgan назвали курс Ethereum завышенным на 75%

По мнению аналитиков JPMorgan, текущий курс Ethereum завышен на 75%, а справедливая стоимость второй по капитализации криптовалюты находится на уровне $1000 за монету, передает Business Insider.

К такому выводу аналитики пришли, проанализировав сетевую активность Ethereum и количество уникальных адресов.

«Похоже, что цены несколько отклонились от показателей сетевой активности с начала года», – пишут аналитики.

В то же время они отметили, что для роста Ethereum существует ряд факторов, среди которых – растущий институциональный интерес и будущие изменения в сети.

В частности, аналитики отметили продажу Европейским инвестиционным банком двухлетних Ethereum-облигаций на 100 млн евро.

«Это, безусловно, очень важно, потому что представляет собой одобрение блокчейна Ethereum крупным официальным учреждением», – считают в JPMorgan.

За последний год стоимость Ethereum выросла на 450% и установила новый рекорд стоимости в $4100 в этот понедельник, 10 мая.

По состоянию на 10:40 в среду, 12 мая, стоимость Ethereum, по данным портала CoinDesk, составляет $4 314 за монету.

По материалам НВ
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