Арест счета: что будет, если денег для погашения долга недостаточно

Арест на средства исполнитель накладывает исключительно на ту сумму, которую лицо задолжало. Остальными же средствами владелец счета может свободно распоряжаться. А как же будет происходить процедура, если средств на счете должника недостаточно для погашения долга или нет вообще?
Об этом сообщает Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.
Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.
В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на принадлежащее должнику другое имущество, кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.
Обращение взыскания на имущество должника не останавливает обращение взыскания на его средства. Должник имеет право предложить виды имущества или предметы, которые необходимо реализовать в первую очередь. Очередность взыскания на денежные средства и другое имущество должника окончательно определяется исполнителем.
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