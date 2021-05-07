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Межбанк: доллар снова дешевеет

Межбанк: доллар снова дешевеет

Вторник на валютном рынке прошел явно позитивно для гривны. Фактически весь день предложение превышало спрос. Хотя периодически на торгах и появлялись крупные покупатели (были замечены как госбанки, так и иностранцы) – валютные котировки все равно проседали под напором предложения практически всю активную фазу сессии 11 мая.

Экспортеры распродавали валютную выручку, зачисленную им за пятницу и частично, за праздничный в Украине понедельник, а вот покупатели явно не торопились заключать сделки и выжидали максимально низких ценников продавцов.

При таком настрое валютного рынка и относительно небольшом спросе на валюту – последним приходилось “скрепя сердце” постепенно соглашаться со всеми желаниями покупателей. НБУ на рынок не выходил и этим не противился к снижению курса доллара в течение сессии.

Результат – доллар подешевел до 27,59/27,61 гривны к концу дня, а вот евро при этом практически сохранил свои позиции и к вечеру котировался в пределах 33,58/33,60 гривен. В основном, за счет укрепления позиций евровалюты относительно доллара на внешних рынках. На момент написания статьи соотношение пары евро/доллар находилось на отметке 1,2161 доллара за евро, хотя еще с утра этот уровень был на отметке 1,2140 и даже ниже.

Ход торгов:

За счет превышения предложения над спросом – с утренних 27,68/27,70 доллар уже к 12:00 просел до 27,675/27,695 гривен, а к обеду и еще больше – до 27,66/27,68 гривен.

После 14 часов ситуация кардинально не изменилась и продавцов по прежнему было больше, чем покупателей. На уже пустеющем рынке желающих купить валюту было настолько мало, что они без труда диктовали свои условия покупателям. К 15 часам курс просел до 27,65/27,67 гривен, а затем быстро обвалился на единичных сделках до отметки 27,59/27,61 к концу торгов.

Главные события 11 мая на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,68/27,70 подешевел до 27,59/27,61 гривен к концу дня. Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,6822 гривен, а официальный курс на 12 мая 2021 года установлен на уровне 27,6744 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США 27,64 / 27,66
евро 33,62 / 33,65

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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