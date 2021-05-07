Более 5 млн пользователей обновили Дію 2.0

Количество загрузок текущей версии приложения Дія 2.0 достигло 5 миллионов.
Об этом сообщает Дія в Telegram-канале.
Напомним, официальный запуск мобильного приложения Дія версии 1.0 состоялся 6 февраля 2020 года. По состоянию на 7 мая его загрузили более 3 миллионов раз. В октябре 2020 года Минцифры обновило приложение Дія до версии 2.0, где появились новые документы и услуги.
Как сказано в сообщении, сейчас Дія 2.0 достигла 5 миллионов загрузок.
В настоящее время в Дія 2.0 доступно девять электронных документов:
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