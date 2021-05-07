Более 5 млн пользователей обновили Дію 2.0

Количество загрузок текущей версии приложения Дія 2.0 достигло 5 миллионов.

Об этом сообщает Дія в Telegram-канале.

Напомним, официальный запуск мобильного приложения Дія версии 1.0 состоялся 6 февраля 2020 года. По состоянию на 7 мая его загрузили более 3 миллионов раз. В октябре 2020 года Минцифры обновило приложение Дія до версии 2.0, где появились новые документы и услуги.

Как сказано в сообщении, сейчас Дія 2.0 достигла 5 миллионов загрузок.

В настоящее время в Дія 2.0 доступно девять электронных документов:

ID-паспорт;

Биометрический загранпаспорт;

Водительское удостоверение;

Техпаспорт;

Студенческий;

Страховка на авто;

РНОКПП (ранее – ИНН );

(ранее – ); Справка переселенца ( ВПО );

); Свидетельство о рождении ребенка.

Справка Finance.ua:

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что если у вас украли телефон с цифровым паспортом на портале «Дія», воры ничего не смогут с ним сделать.

Ранее Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус». Таким образом Украина стала первой в мире страной, которая приравняла электронные паспорта к бумажным.

Команда Министерства цифровой трансформации презентовала новую функцию статического QR-кода.

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