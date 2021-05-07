0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Более 5 млн пользователей обновили Дію 2.0

Более 5 млн пользователей обновили Дію 2.0

Количество загрузок текущей версии приложения Дія 2.0 достигло 5 миллионов.

Об этом сообщает Дія в Telegram-канале.

Напомним, официальный запуск мобильного приложения Дія версии 1.0 состоялся 6 февраля 2020 года. По состоянию на 7 мая его загрузили более 3 миллионов раз. В октябре 2020 года Минцифры обновило приложение Дія до версии 2.0, где появились новые документы и услуги.

Как сказано в сообщении, сейчас Дія 2.0 достигла 5 миллионов загрузок.

В настоящее время в Дія 2.0 доступно девять электронных документов:

  • ID-паспорт;
  • Биометрический загранпаспорт;
  • Водительское удостоверение;
  • Техпаспорт;
  • Студенческий;
  • Страховка на авто;
  • РНОКПП (ранее – ИНН);
  • Справка переселенца (ВПО);
  • Свидетельство о рождении ребенка.

Справка Finance.ua:

  • Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что если у вас украли телефон с цифровым паспортом на портале «Дія», воры ничего не смогут с ним сделать.
  • Ранее Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус». Таким образом Украина стала первой в мире страной, которая приравняла электронные паспорта к бумажным.
  • Команда Министерства цифровой трансформации презентовала новую функцию статического QR-кода.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.