Во второй половине года гривна будет более склонной к удешевлению – эксперты

Эксперты и участники рынка в своих прогнозах сходятся в том, что до середины года гривна будет более склонной к укреплению, а во второй половине года — к удешевлению.
Об этом говорится в статье ЭП.
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«Мы ожидаем сезонные колебания курса в течение года. Сезонная ревальвация (укрепление) продлится до середины-конца лета, а осенью курс начнет медленно ослабляться», — считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.
В компании прогнозируют незначительную девальвацию гривны в 2021 году — до 28,2 грн за доллар, а в 2022—2023 годах гривна ежегодно будет терять в среднем по 3% своей стоимости относительно доллара.
В то же время в группе ICU на фоне менее удачного для гривны начала года, чем ожидалось ранее, решили несколько ухудшить свои прогнозы.
Если в январе там прогнозировали, что доллар в течение 2021 года будет колебаться в пределах 27,5−28 грн, то сейчас допускают девальвацию до отметки в 28,5 грн за доллар.
«Прогнозные расчеты МВФ, приведенные в обновленном отчете фонда, наоборот, несколько оптимистичнее, чем раньше. По их расчетам, среднее значение курса доллара в текущем году составит 27,98 грн (против 28,12 грн ранее), в 2022 году — 27,61 грн (27,96 грн), а в 2023 году — 27,59 грн (28,1 грн)», — говорится в материале.
Перспективы гривны, кроме чисто экономических факторов, будут зависеть еще и от политических, считают в CASE-Украина. В частности, от того, будет ли «позволять» НБУ гривне двигаться в сторону укрепления в то время, как бюджет уже второй год подряд имеет дефицит в более 200 млрд грн.
«Сейчас будет происходить определенное укрепление гривны, особенно на фоне проблем в борьбе с ковидом. Но я не думаю, что НБУ будет допускать укрепления курса далеко от отметки 28 гривен за доллар — это слишком сильные потери для бюджета (чем крепче гривна, тем меньше поступлений в бюджет от экспорта. — Ред.).
Чем подобные потери закончились в прошлом, понятно из примеров Оксаны Маркаровой и Якова Смолия (бывшие министр финансов и глава НБУ. — Ред.)», — объясняет исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук.
«При оценке прогнозов относительно будущего курса доллара в Украине нужно понимать, что во времена пандемии их точность во многом зависит еще и от течения вакцинации и послекризисного восстановления экономики.
Для Украины более быстрые темпы вакцинации означают большие темпы экономического роста, а вместе с ними — большие объемы импорта товаров и путешествий украинцев за границу. Последние два фактора могут создавать дополнительное давление на гривну, вызывая ее девальвацию», — добавляет автор материала.
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