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На реализацию новой космической программы Украина расходует ₴ 15 миллиардов

На реализацию новой космической программы Украина расходует &#8372; 15 миллиардов

Расходы на реализацию новой космической программы на 2021 — 2025 годы составляют 15 миллиардов гривень из государственного бюджета Украины.

Об этом председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал в интервью телеканалу «Перший Діловий».

«Общие затраты на реализацию космической программы из государственного бюджета составляют 15 миллиардов на пять лет», — сказал Тафтай.

По его словам, в программе также предусмотрена возможность поддержки космической отрасли за счет средств инвесторов и заказчиков.

13 января 2021 года Кабинет Министров одобрил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической программы Украины на 2021−2025 годы.

По материалам УКРИНФОРМ
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