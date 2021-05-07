На реализацию новой космической программы Украина расходует ₴ 15 миллиардов

Расходы на реализацию новой космической программы на 2021 — 2025 годы составляют 15 миллиардов гривень из государственного бюджета Украины.
Об этом председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал в интервью телеканалу «Перший Діловий».
«Общие затраты на реализацию космической программы из государственного бюджета составляют 15 миллиардов на пять лет», — сказал Тафтай.
По его словам, в программе также предусмотрена возможность поддержки космической отрасли за счет средств инвесторов и заказчиков.
13 января 2021 года Кабинет Министров одобрил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической программы Украины на 2021−2025 годы.
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