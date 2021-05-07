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Межбанк: чего ждать после череды майских праздников

Межбанк: чего ждать после череды майских праздников

Сегодня первый рабочий день после последней череды длинных майских праздников. Это добавит активности на валютном рынке и вот почему:

1. Клиентам будет зачислена валютная выручка практически за два рабочих дня — прошлую пятницу и выходной в Украине, но рабочий в США и ЕС понедельник. Экспортерам сейчас нет особого смысла придерживать валюту в связи с небольшими колебанями курса, и они активно станут ее продавать. Это добавит предложения на межбанке и подстрахует гривну.

2. Состоится аукцион Минфина Украины по продаже ОВГЗ. После длительного перерыва из-за майских выходных часть инвесторов проявит достаточно большой интерес к первичному рынку облигаций. Сегодня предлагаются бумаги на 500 млн гривен сроком на 168 дней и без ограничения по сумме гривневые ОВГЗ на 448 и 1106 дней. Эти сроки популярны среди потенциальных местных и иностранных покупателей украинских облигаций и мы ожидаем, как минимум, средних объемов размещения — в пределах от 2,9 млрд до 5,7 млрд гривен с доходностью от 9% до 12,35% годовых, в зависимости от сроков размещения.

3. Часть клиентов отдыхала сразу с 1 по 10 мая и сегодня уже окончательно войдет в обычный деловой ритм, в том числе и по валютным операциям.

4. Продолжение валютных ралли по паре евро/доллар на международных рынках активизирует и спекулятивную игру по курсу евро относительно гривны, что добавит общей статистики торгов на нашем межбанке в течение дня.

По прежнему — поведение крупных игроков будет полностью формировать курсовой тренд на торгах во время сессии вторника. По нашим прогнозам, объемы операций на торгах 11 мая будут находиться в пределах до $ 110−125 млн при совершении до 450−500 сделок.

Котировки межбанка, по расчетам во вторник будут в пределах: доллар — коридор 27,60 — 27,85 грн, евро — коридор 33,40 — 33,75 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,68 / 27,70
евро — 33,60 / 33,63

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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