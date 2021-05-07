Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу

После выступления генерального директора компании SpaceX и Tesla Илона Маска на развлекательном телешоу «Субботним вечером» (Saturday Night Live) стоимость криптовалюты Dogecoin в воскресенье резко упала.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.
Маск назвал криптовалюту мошенничеством (hustle).
Он появился в рубрике «Новости выходного дня» в роли фиктивного финансового эксперта Ллойда Остертага. Когда соведущий Колин Йост спросил о Dogecoin, Маск объяснил, что это «будущее валюты». «Это неудержимый финансовый инструмент, который захватит мир», — сказал он.
«Я понимаю, но что это, мужчина?» — уточнил соведущий Михаил Че.
«Это криптовалюта, которой можно торговать за обычные деньги», — ответил Маск.
«О, да это мошенничество?» — спросил Че.
«Да, это мошенничество», — ответил Маск, смеясь.
До трансляции шоу Dogecoin котировался на криптовалютной бирже Binance на уровне 0,65 доллара, после выступления Маска его стоимость упала на 28% – до 0,47 доллара.
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