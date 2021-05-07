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Кипр отменил ограничения на въезд для вакцинированных туристов

Кипр отменил ограничения на въезд для вакцинированных туристов

С 10 мая Кипр открыл свои границы для иностранных туристов, которые уже имеют 2 дозы прививки от коронавируса.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на главу медицинского ведомства Кипра Константиноса Иоанну.

«Кипр делает шаг к возвращению к более нормальным темпам социальной и экономической деятельности. Внедряются протоколы здравоохранения, имеющие целью тестировать население и тем самым ускорить программу по прививке — этим Кипр делает важный шаг к выходу из неопределенности», — заявил министр.

С понедельника, 10 мая, отменяется действие системы официального одобрения выхода людей из дома с помощью текстовых сообщений. Киприотам, желающим попасть в заведения гостеприимства, теперь нужно будет показать ковидный сертификат, который правительство назвало «паспортом безопасности».

Получить его могут лица, которые имеют по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса или которые переболели коронавирусной болезнью за последние шесть месяцев, имеют действительный 72-часовой отрицательный ПЦР или быстрый тест. Таким образом Кипр завершил третий частичный локдаун.

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Власти заявили, что этот «паспорт» является временной мерой, которая будет применяться до 31 мая, чтобы помочь ускорить программу вакцинации на острове.

Отмечается, что туристам, которые имеют две прививки от коронавируса, не нужно проходить тестирование перед поездкой в средиземноморскую республику и отправляться в карантин после прибытия.

Речь идет сейчас о жителях 65 стран, с которыми Кипр возобновил сообщение, в том числе всех государств Евросоюза, а также США, Украины, России и Беларуси.

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По материалам УКРИНФОРМ
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