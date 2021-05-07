За последние 5 лет количество компаний, связанных с чиновниками, выросло на 3 тыс.

Украинские госчиновники обязаны указывать компании, которыми владеют, в своих декларациях имущественного положения. За последние 5 лет количество таких компаний выросло на 3 000: в 2016-м году в декларациях фигурировало 16 117 компаний, а в 2020-м — уже 19 118.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.

Состав чиновничества постоянно меняется, то есть и перечень связанных бизнесов ежегодно получается разный. В целом за пятилетку в декларациях имущественного положения «засветилось» 42 262 компании.

Закон Украины не запрещает чиновникам владеть бизнесами и быть конечными бенефициарами, но требует передавать корпоративные права в управление другим лицам, которые не приходятся владельцу близкими родственниками.



Инфографика: OpenDataBot

«Каждый предприниматель самостоятельно принимает решение, сотрудничать ли ему с компаниями, принадлежащими чиновникам. Но полезно при этом осознавать потенциальные репутационные риски и тот факт, что сотрудничество может оборваться после выборов или смены чиновников», — отмечает Федор Сафир, руководитель направления корпоративных продуктов Опендатабота.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ , около 100 страховых компаний сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования НБУ или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

3 марта 2021 года Кабинет Министров Украины принял изменения к Постановлению № 835. Оно определяет наборы данных, которые государство должно публиковать открыто.

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