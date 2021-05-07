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Как получить вакцинацию против COVID-19 без семейного врача

Как получить вакцинацию против COVID-19 без семейного врача

Наличие декларации с семейным врачом не является обязательным условием для вакцинации против COVID-19. Поэтому пациенты могут самостоятельно обращаться за получением вакцины.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, отсутствие семейного врача не может стать основанием для отказа в проведении прививки.

Во время вакцинации пациенту необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«Согласно алгоритмам Минздрава, чтобы вакцинироваться, нужно внести данные человека в электронную систему здравоохранения. То есть, если у вас уже подписана декларация с семейным врачом, соответственно и ваши данные уже есть в системе. Если отсутствует, то на вакцинацию с собой необходимо взять паспорт и идентификационный код, и врач внесет ваши данные в систему», — поясняют в министерстве.

Кроме того, записаться на прививку можно в любом удобном пункте прививки.

Если вам отказали в проведении прививок именно из-за декларации, о таком инциденте нужно сообщить. В частности, можно позвонить в контакт-центр Минздрава — 0 800 60 20 19 или НСЗУ — 16−77.

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По материалам Украинская правда
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