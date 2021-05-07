Рынок подержанных легковых автомобилей показал значительный рост: ТОП-5 самых популярных марок

В апреле украинцы зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 11% превысило показатель предыдущего месяца.
Об этом сообщает Укравтопром.
В результате доля подержанных иномарок составила 79,5% от всех легковых автомобилей, которые за месяц впервые зарегистрировались в Украине.
ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей:
Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тыс. подержанных машин, ввезенных из других стран, что в 4 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.
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