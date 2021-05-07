Рынок подержанных легковых автомобилей показал значительный рост: ТОП-5 самых популярных марок

В апреле украинцы зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 11% превысило показатель предыдущего месяца.

Об этом сообщает Укравтопром.

В результате доля подержанных иномарок составила 79,5% от всех легковых автомобилей, которые за месяц впервые зарегистрировались в Украине.

ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей:

самым популярным подержанным автомобилем апреля стал Renault Megane. В течение месяца украинцы зарегистрировали 2370 авто с пробегом этой модели;

второй результат у Volkswagen Golf, в апреле на украинские номера перешли 2015 Гольфов;

на третьем месте Volkswagen Passat – 1986 растаможенных и зарегистрированных авто;

продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели стали 1845 украинцев;

замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1508 ед.

Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тыс. подержанных машин, ввезенных из других стран, что в 4 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

Справка Finance.ua:

В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет чуть больше 10 тыс. новых легковых авто или почти втрое больше, чем годом ранее.

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