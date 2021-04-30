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В апреле украинцы стали активнее покупать новые авто (инфографика)

В апреле украинцы стали активнее покупать новые авто (инфографика)

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 10 000 новых автомобилей. Это на 11% больше, чем в марте 2021, и на 170%, чем в апреле прошлого года.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Активнее всех новые авто покупали киевляне – в прошлом месяце зарегистрировали более 4000 машин (против 1400, которые киевляне приобрели в апреле 2020 года).

Также большое количество авто зарегистрировали в Днепре и Одессе.

В общей сложности в апреле текущего года зарегистрировали 10 000 авто на общую сумму 330 млн долларов, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. Для сравнения, в апреле прошлого года количество зарегистрированных авто составило 3700, – сообщает пресс-служба сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Самой популярной маркой была Toyota.

Более 1600 таких новых автомобилей получили регистрацию в прошлом месяце. Также спросом пользовались Renault, Kia, Skoda и Volkswagen.

Более 75% зарегистрированных автомобилей были кроссоверами и внедорожниками. Дизельные моторы составили 29% рынка, а средний объем двигателя составлял более 2 л. Автомобили с ценой от 17 до 35 тыс. долларов получили долю рынка 50%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в апреле, составила почти 33 тыс. долларов.

Справка Finance.ua:

  • В первом квартале текущего года украинцы приобрели 21 000 новых автомобилей. Сумма покупок составила 660 млн долларов. Лидером среди брендов в январе-марте была Toyota, а самая популярная модель – Toyota RAV4.

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По материалам Finance.UA
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