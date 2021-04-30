В Киеве ГФС ликвидировала «конвертцентр» с оборотом более 250 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы Киева пресекли деятельность «центра минимизации платежей в бюджет» (ЦМП).
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Центр, созданный группой лиц, предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, а именно: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам ЦМП транзитных и/или фиктивных СХД за ценные бумаги, уступку прав требования, и т.д.
Читайте также: Налоговики прикрыли в Днепре «центр минимизации платежей в бюджет»
Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики.
Фото: ГФС
В результате этого предприятия реального сектора экономики безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий. Это привело к уклонению от уплаты указанного налога.
Указанный механизм «конвертации» денежных средств подтверждается результатами проведенных следственных розыскных действий и доказательствами.
Общий объем проконвертированных средств за период 2018-2020 гг. с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 250 млн грн, потери государственного бюджета составляют около 45 млн грн.
Фото: ГФС
В результате проведенных санкционированных обысков обнаружены финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты, печати СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов в количестве 37 шт., и наличные средства в эквиваленте на общую сумму более 6 млн гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 9377 6
В Кривом Роге сделали городской транспорт полностью бесплатным для горожан впервые в УкраинеОколо часа назад - 415 4
Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 летВчера, 17:32 - 1260 3
Курс Bitcoin вырастет в разы к концу 2021 года — прогноз Ecoinometrics4 ч. назад - 717 3
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 10898 3
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 10898 3
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 9377 6
Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 20:40 - 6128
Евросоюз расширил список стран, въезд из которых разрешен (инфографика)Вчера, 15:00 - 1281 1
Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 летВчера, 17:32 - 1260 3
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса3 ч. назад - 208
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1784 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 587
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 775
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2066 5