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В Киеве ГФС ликвидировала «конвертцентр» с оборотом более 250 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы Киева пресекли деятельность «центра минимизации платежей в бюджет» (ЦМП).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Центр, созданный группой лиц, предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, а именно: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам ЦМП транзитных и/или фиктивных СХД за ценные бумаги, уступку прав требования, и т.д.

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Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики.


Фото: ГФС

В результате этого предприятия реального сектора экономики безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий. Это привело к уклонению от уплаты указанного налога.

Указанный механизм «конвертации» денежных средств подтверждается результатами проведенных следственных розыскных действий и доказательствами.

Общий объем проконвертированных средств за период 2018-2020 гг. с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 250 млн грн, потери государственного бюджета составляют около 45 млн грн.


Фото: ГФС

В результате проведенных санкционированных обысков обнаружены финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты, печати СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов в количестве 37 шт., и наличные средства в эквиваленте на общую сумму более 6 млн гривен.

По материалам Finance.UA
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