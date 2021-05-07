Virgin Hyperloop анонсировал пассажирские перевозки со скоростью 1200 км/ч до 2027 года

Virgin Hyperloop построила в пустыне к северу от Лас-Вегаса первый тоннель для супербыстрых поездок. Как сообщает Reuters, компания запланировала запустить коммерческий транспорт из сверхбыстрых капсул в 2027 году, которые будут преодолевать скорость до 750 миль в час (1200 км/ч) через вакуумные туннели с использованием магнитной левитации.
«Это будет похоже на самолет при взлете, когда вы наберете скорость», – сказал соучредитель и главный исполнительный директор Джош Гигель, который провел эксклюзивную экскурсию для Reuters по капсуле, которая использовалась во время пробного запуска в ноябре, где она двигалась вдоль 500-метрового тоннеля. По его словам, «турбулентности» ощущаться не будет.
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Капсулы рассчитаны на 28 пассажиров и могут быть адаптированы для работы на большие и короткие расстояния, а также для перевозки грузов.
Хотя проект все еще находится на ранней стадии, Гигель прогнозирует начало коммерческих операций уже в 2027 году.
The first hyperloop passenger test: https://t.co/nFohRHsZVt pic.twitter.com/CI4Sq7sghY— Virgin Hyperloop (@virginhyperloop) November 9, 2020
Для начала Virgin Hyperloop планирует развивать пассажирские маршруты с использованием нового транспорта в Индии, где транспортная система перегружена, и в Саудовской Аравии, где отсутствует инфраструктура.
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