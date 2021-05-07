Анализ рынка ПК: поставки хромбуков в 2021 году выросли почти в четыре раза

Согласно последними данными, общемировой рынок персональных компьютеров, включая планшеты, показал сильный рост в январе-марте 2021 года, то есть четвертый квартал подряд.

Как сообщает аналитическая компания Canalys, в первом квартале текущего года рост составил 53,1%, то есть 122,1 миллиона единиц. Речь идет о сравнении с первым кварталом прошлого года.

Примечательно, что Chromebook и планшеты показали отличные результаты, продемонстрировав рост на 274,6% и 51,8%. У них объем поставок составил 12 миллионов и 39,7 миллиона единиц соответственно.



Фото: Canalys PC Analysis

Компания HP вновь заняла первое место на рынке по проданным хромбукам с ростом на 633,7%, преодолев отметку в 4 миллиона единиц.

У Lenovo – 3,1 миллиона отгруженных устройств. Марка увеличила объем производств, чтобы сократить количество невыполненных заказов с 2020 года.

В пятерку вошли Acer, Samsung и Dell – все они продали более 1 миллиона хромбуков.

По словам аналитика Canalys Research Брайана Линча, Chromebook – это “действительно массовый компьютерный продукт”.

Следует также отметить, что практически все ведущие производители планшетов продолжили увеличивать поставки в начале 2021 года. Так, Apple упрочнила свое лидерство, нарастив продажи iPad на 50,3% (15,2 миллиона единиц). Особую популярность завоевала последняя версия iPad Air.

Вторую позицию по продажам планшетов занимает Samsung с 8 миллионами отгруженных устройств. Рост, таким образом, составил, 59,9%.

У Lenovo и Amazon рост составил 133,5% и 197,9%, соответственно, однако он во многом обусловлен низкими показателями в первом квартале 2020 года.

Что касается Huawei, то у компании произошел спад на 27,9%. По мнению аналитиков, это произошло из-за выхода Honor из “зонтика” в качестве отдельной компании. Компания по-прежнему уверенно опережает конкурентов и входит в пятерку лучших.

Аналитик Canalys Химани Мукка считает, что производители планшетов выигрывают из-за пандемии COVID-19.

Если говорить о рынке персональных компьютеров в общем, то Lenovo сохранила лидерство, поставив 24 миллиона единиц ПК, ноутбуков и планшетов – рост продаж составил 66,5%. На втором месте – Apple с 22,1 миллиона продаж компьютеров Mac, а также iPad. Третью строчку занимает HP с 19,3 миллиона устройств и ростом на 64,2%. Замыкают ТОП-5 Dell и Samsung.