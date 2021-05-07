Анализ рынка ПК: поставки хромбуков в 2021 году выросли почти в четыре раза

Согласно последними данными, общемировой рынок персональных компьютеров, включая планшеты, показал сильный рост в январе-марте 2021 года, то есть четвертый квартал подряд.
Как сообщает аналитическая компания Canalys, в первом квартале текущего года рост составил 53,1%, то есть 122,1 миллиона единиц. Речь идет о сравнении с первым кварталом прошлого года.
Примечательно, что Chromebook и планшеты показали отличные результаты, продемонстрировав рост на 274,6% и 51,8%. У них объем поставок составил 12 миллионов и 39,7 миллиона единиц соответственно.
Фото: Canalys PC Analysis
Компания HP вновь заняла первое место на рынке по проданным хромбукам с ростом на 633,7%, преодолев отметку в 4 миллиона единиц.
У Lenovo – 3,1 миллиона отгруженных устройств. Марка увеличила объем производств, чтобы сократить количество невыполненных заказов с 2020 года.
В пятерку вошли Acer, Samsung и Dell – все они продали более 1 миллиона хромбуков.
По словам аналитика Canalys Research Брайана Линча, Chromebook – это “действительно массовый компьютерный продукт”.
Следует также отметить, что практически все ведущие производители планшетов продолжили увеличивать поставки в начале 2021 года. Так, Apple упрочнила свое лидерство, нарастив продажи iPad на 50,3% (15,2 миллиона единиц). Особую популярность завоевала последняя версия iPad Air.
Вторую позицию по продажам планшетов занимает Samsung с 8 миллионами отгруженных устройств. Рост, таким образом, составил, 59,9%.
У Lenovo и Amazon рост составил 133,5% и 197,9%, соответственно, однако он во многом обусловлен низкими показателями в первом квартале 2020 года.
Что касается Huawei, то у компании произошел спад на 27,9%. По мнению аналитиков, это произошло из-за выхода Honor из “зонтика” в качестве отдельной компании. Компания по-прежнему уверенно опережает конкурентов и входит в пятерку лучших.
Аналитик Canalys Химани Мукка считает, что производители планшетов выигрывают из-за пандемии COVID-19.
Если говорить о рынке персональных компьютеров в общем, то Lenovo сохранила лидерство, поставив 24 миллиона единиц ПК, ноутбуков и планшетов – рост продаж составил 66,5%. На втором месте – Apple с 22,1 миллиона продаж компьютеров Mac, а также iPad. Третью строчку занимает HP с 19,3 миллиона устройств и ростом на 64,2%. Замыкают ТОП-5 Dell и Samsung.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к топливным (исследование)Вчера, 05:34 - 7461 23
В Минсоцполитики объяснили, зачем изменили правила назначения субсидийВчера, 11:01 - 796 9
Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)Вчера, 15:16 - 651 3
В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30Вчера, 18:26 - 139 1
Самолетом или поездом: как дешевле доехать из Киева в облцентры (инфографика)Позавчера, 21:18 - 1125 1
Каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к топливным (исследование)Вчера, 05:34 - 7461 23
Цены на вторичке жилой недвижимости Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 4153
7 основных причин, по которым вас не примут на работуВчера, 09:20 - 3132
Как выбрать квартиру: 8 советов для поиска жильяВчера, 10:04 - 2990
Представлен электровелосипед ADO A20 с запасом хода 80 кмВчера, 04:49 - 2669
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1248
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2050 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 660
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 842
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2236 5