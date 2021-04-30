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Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса

Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса

Лучшей вакциной против коронавируса признали препарат американской компании Moderna.

Такое решение приняли на Всемирном конгрессе, который проходит ежегодно более 20 лет (World Vaccine Congress Washington).

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Так, Moderna заняла первое место в номинации «Лучшая новая технология/платформа для вакцины». Высокую оценку получила и вакцина, разработанная американской фармакологической компанией Pfizer и немецкой биотехнологической BioNTech.

В номинации также участвовали препараты Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. По каким именно критериям выбирали победителя – неизвестно.

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По материалам The page
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