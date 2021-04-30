ФЛП жалуются на отказы в получении 8000 грн: эксперт объяснил причины

В 2021 году физические лица-предприниматели (ФЛП), имеющие право на получение единоразовой помощи в размере 8000 грн согласно постановлению Кабмина, жалуются на отказы, которые приходят в «Дії».
Причиной этому может быть Пенсионный фонд, который не вносит вовремя изменения в данные застрахованных лиц. Так считает президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.
Как объяснил эксперт, еще в декабре многие ФЛП узнали, что первые 8000 грн им не положены из-за неправильного порядка расположения КВЭД.
«При регистрации ФЛП и выборе перечня КВЭДов, в рамках которых будет вести деятельность будущий предприниматель, никто даже не задумывался, что важность первого КВЭДа когда-то пригодится. Часто госрегистратору список подавался в порядке возрастания номеров или хаотично», — говорит Чумак.
Однако бизнесмены, которые все же внесли изменения в этот порядок после 1 января, все равно остались ни с чем.
«Данные про ваши КВЭДы „Дія“ подтягивает от Пенсионного фонда по состоянию на конец 4-го квартала 2020 года. А там … не спешат внести изменения в данные застрахованных лиц согласно информации, полученной от Государственной налоговой службы про изменение регистрационных данных ФЛП», — уточнил он.
При этом последний день подачи заявок на получение выплат — 18 мая. Эксперт прогнозирует, что ПФУ и дальше «не будет торопиться», если Кабмин не ускорит этот процесс.
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