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ФЛП жалуются на отказы в получении 8000 грн: эксперт объяснил причины

ФЛП жалуются на отказы в получении 8000 грн: эксперт объяснил причины

В 2021 году физические лица-предприниматели (ФЛП), имеющие право на получение единоразовой помощи в размере 8000 грн согласно постановлению Кабмина, жалуются на отказы, которые приходят в «Дії».

Причиной этому может быть Пенсионный фонд, который не вносит вовремя изменения в данные застрахованных лиц. Так считает президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Как объяснил эксперт, еще в декабре многие ФЛП узнали, что первые 8000 грн им не положены из-за неправильного порядка расположения КВЭД.

«При регистрации ФЛП и выборе перечня КВЭДов, в рамках которых будет вести деятельность будущий предприниматель, никто даже не задумывался, что важность первого КВЭДа когда-то пригодится. Часто госрегистратору список подавался в порядке возрастания номеров или хаотично», — говорит Чумак.

Однако бизнесмены, которые все же внесли изменения в этот порядок после 1 января, все равно остались ни с чем.

«Данные про ваши КВЭДы „Дія“ подтягивает от Пенсионного фонда по состоянию на конец 4-го квартала 2020 года. А там … не спешат внести изменения в данные застрахованных лиц согласно информации, полученной от Государственной налоговой службы про изменение регистрационных данных ФЛП», — уточнил он.

При этом последний день подачи заявок на получение выплат — 18 мая. Эксперт прогнозирует, что ПФУ и дальше «не будет торопиться», если Кабмин не ускорит этот процесс.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. Документ, в частности, предусматривает, что застрахованный ФЛП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн.
  • Кроме этого, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

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По материалам УБР
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