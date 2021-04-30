ПФУ профинансировал «карантинные» выплаты на 600 млн гривен

Пенсионный фонд Украины продолжил финансирование пособия застрахованным лицам в размере 8 тыс. гривен в связи с карантинными ограничениями.
Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.
По состоянию на 5 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 600,0 млн грн для обеспечения выплаты пособия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от
Также Пенсионный фонд Украины направил еще 6 млрд гривен на финансирование пенсионных выплат за текущий месяц. В целом уже направлено на финансирование майских пенсий 8,5 млрд гривен.
«5 мая 2021 г. Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, продолжается финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты сегодня направлено 6,0 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий мая на общую сумму — 8,5 млрд грн», — говорится в сообщении ПФУ.
Отмечается, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Как сообщалось, часть украинцев получат надбавку к пенсии до 1 тыс. гривен.
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