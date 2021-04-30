Доля доллара США в мировых валютных резервах упала до 25-летнего минимума

Доля долларовых резервов в авуарах центробанков за IV квартал 2020 года сократилась до 59%, что является самым низким показателем за последние 25 лет.
Об этом говорится в отчете «Структура официальных валютных резервов», опубликованном Международным валютным фондом (МВФ).
Как отмечается в документе, такая тенденция отражает снижение роли доллара в мировой экономике в условиях конкуренции с другими валютами, используемыми центробанками в международных операциях.
«Доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась на 12 процентных пунктов (с 71 процента до 59 процентов) с момента введения евро в 1999 году», — говорится в отчете МВФ.
График: МВФ
Согласно данным фонда, доля евро в резервах центральных банков на протяжении данного периода стабильно колебалась на уровне 20%. В то же время увеличилась доля других валют: так, по состоянию на конец 2020 года австралийский доллар, канадский доллар и китайский юань занимали по 9% в резервах центробанков.
Согласно прогнозу МВФ, доля доллара США в мировых резервах продолжит снижаться, поскольку центральные банки стран с формирующимся рынком и развивающихся государств стремятся еще больше диверсифицировать валютную структуру своих резервов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 6158 4
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 8331 3
В Украине готовятся к введению «паспортов вакцинации»Вчера, 11:42 - 1463 2
Арахамия рассказал о сроках принятия всех необходимых законов для продолжения сотрудничества с МВФВчера, 10:00 - 495 2
Отток инвестиций из Украины продолжается - данные НБУПозавчера, 21:00 - 2480 2
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 8331 3
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 6158 4
Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 20:40 - 4510
Египет вводит локдаун. В стране закрываются рестораны, торговые центры и пляжиВчера, 10:14 - 1882 1
В НБУ прокомментировали колебания курса гривныВчера, 11:01 - 1800
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1731 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 574
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 768
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2038 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1847 1