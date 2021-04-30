Доля доллара США в мировых валютных резервах упала до 25-летнего минимума

Доля долларовых резервов в авуарах центробанков за IV квартал 2020 года сократилась до 59%, что является самым низким показателем за последние 25 лет.

Об этом говорится в отчете «Структура официальных валютных резервов», опубликованном Международным валютным фондом (МВФ).

Как отмечается в документе, такая тенденция отражает снижение роли доллара в мировой экономике в условиях конкуренции с другими валютами, используемыми центробанками в международных операциях.

«Доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась на 12 процентных пунктов (с 71 процента до 59 процентов) с момента введения евро в 1999 году», — говорится в отчете МВФ.



График: МВФ

Согласно данным фонда, доля евро в резервах центральных банков на протяжении данного периода стабильно колебалась на уровне 20%. В то же время увеличилась доля других валют: так, по состоянию на конец 2020 года австралийский доллар, канадский доллар и китайский юань занимали по 9% в резервах центробанков.

Согласно прогнозу МВФ, доля доллара США в мировых резервах продолжит снижаться, поскольку центральные банки стран с формирующимся рынком и развивающихся государств стремятся еще больше диверсифицировать валютную структуру своих резервов.