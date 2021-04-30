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СБУ разоблачила нелегальный нефтеперерабатывающий завод

СБУ разоблачила нелегальный нефтеперерабатывающий завод

СБУ заблокировала на Днепропетровщине масштабную схему по промышленному производству и сбыту контрафактного топлива.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По оперативной информации, ежедневно дельцы производили оптовые партии дизтоплива сомнительного качества на миллионы гривен.

Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры на территориях Днепропетровской и Полтавской областей.

Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.


Фото: СБУ

Во время обысков по местам изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители обнаружили более 160 тонн контрафактного топлива; промышленное технологическое оборудование; печати и штампы аффилированных коммерческих структур; финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.


Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

По материалам УКРИНФОРМ
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