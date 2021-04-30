Microsoft Edge получит обратный поиск по изображению

Компания Microsoft тестирует новую для браузера Edge функцию обратного поиска по изображению.
Она позволяет использовать картинку как образец поиска в качестве исходных данных. При этом можно найти не только её саму в высоком качестве, но и текст на ней, отдельные объекты, источник и создателя контента.
Для поиска необходимо щёлкнуть на исходном изображении правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать «Искать изображение на боковой панели».
Нововведение основано на существующей функции «Поиск на боковой панели» для текста и работает только в поисковой системе Bing, принадлежащей Microsoft.
Фото: 4PDA
Примечательно, что функция обратного поиска может находить не только полное изображение и ссылки на сайты: с её помощью можно извлекать текст непосредственно с картинок или фотографий и копировать его. В настоящее время функция доступна в самых новых ревизиях браузера (Canary и Dev) и только для участников программы Edge Insider.
Когда она появится в стабильной версии браузера, пока неизвестно.
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