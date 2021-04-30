Microsoft Edge получит обратный поиск по изображению

Компания Microsoft тестирует новую для браузера Edge функцию обратного поиска по изображению.

Она позволяет использовать картинку как образец поиска в качестве исходных данных. При этом можно найти не только её саму в высоком качестве, но и текст на ней, отдельные объекты, источник и создателя контента.

Для поиска необходимо щёлкнуть на исходном изображении правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать «Искать изображение на боковой панели».

Нововведение основано на существующей функции «Поиск на боковой панели» для текста и работает только в поисковой системе Bing, принадлежащей Microsoft.



Фото: 4PDA

Примечательно, что функция обратного поиска может находить не только полное изображение и ссылки на сайты: с её помощью можно извлекать текст непосредственно с картинок или фотографий и копировать его. В настоящее время функция доступна в самых новых ревизиях браузера (Canary и Dev) и только для участников программы Edge Insider.

Когда она появится в стабильной версии браузера, пока неизвестно.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫