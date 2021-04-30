0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Microsoft Edge получит обратный поиск по изображению

Microsoft Edge получит обратный поиск по изображению

Компания Microsoft тестирует новую для браузера Edge функцию обратного поиска по изображению.

Она позволяет использовать картинку как образец поиска в качестве исходных данных. При этом можно найти не только её саму в высоком качестве, но и текст на ней, отдельные объекты, источник и создателя контента.

Для поиска необходимо щёлкнуть на исходном изображении правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать «Искать изображение на боковой панели».

Нововведение основано на существующей функции «Поиск на боковой панели» для текста и работает только в поисковой системе Bing, принадлежащей Microsoft.


Фото: 4PDA

Примечательно, что функция обратного поиска может находить не только полное изображение и ссылки на сайты: с её помощью можно извлекать текст непосредственно с картинок или фотографий и копировать его. В настоящее время функция доступна в самых новых ревизиях браузера (Canary и Dev) и только для участников программы Edge Insider.

Когда она появится в стабильной версии браузера, пока неизвестно.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.