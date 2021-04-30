Безос продал акций Amazon еще почти на $2 миллиарда

Самый богатый человек в мире Джефф Безос продал акций основанной им компании Amazon на сумму около 1,95 млрд долларов.
Об этом сообщает CNBC.
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Так, в понедельник Безос продал акций на сумму около 1,27 млрд долл., а во вторник еще на около 684 млн долларов.
Представители Amazon пока не прокомментировали новость.
Отмечается, что в феврале прошлого года Безос продал акций Amazon на сумму около 4,1 млрд долларов и в ноябре 2020 года – на сумму свыше 3 млрд долларов.
Ранее основатель Amazon заявлял, что будет ежегодно продавать акции компании на сумму около 1 миллиарда долларов, чтобы инвестировать деньги в свою космическую компанию Blue Origin.
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