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Безос продал акций Amazon еще почти на $2 миллиарда

Безос продал акций Amazon еще почти на $2 миллиарда

Самый богатый человек в мире Джефф Безос продал акций основанной им компании Amazon на сумму около 1,95 млрд долларов.

Об этом сообщает CNBC.

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Так, в понедельник Безос продал акций на сумму около 1,27 млрд долл., а во вторник еще на около 684 млн долларов.

Представители Amazon пока не прокомментировали новость.

Отмечается, что в феврале прошлого года Безос продал акций Amazon на сумму около 4,1 млрд долларов и в ноябре 2020 года – на сумму свыше 3 млрд долларов.

Ранее основатель Amazon заявлял, что будет ежегодно продавать акции компании на сумму около 1 миллиарда долларов, чтобы инвестировать деньги в свою космическую компанию Blue Origin.

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По материалам УКРИНФОРМ
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