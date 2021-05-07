Представлен электровелосипед ADO A20 с запасом хода 80 км

Популярный производитель электрических велосипедов ADO представил модель ADO A20, которая поставляется с усовершенствованным электродвигателем, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 10,4 А•ч.



Фото: iXBT.com

Велосипед ADO A20 предлагает три режима работы и запас хода около 80 км. На начальной стадии его можно будет приобрести по цене 639 евро (769 долларов), однако затем цена поднимется до 1200 долларов.

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Мощность электродвигателя увеличена до 350 Вт, что позволяет ADO A20 развивать максимальную скорость 35 км/ч. Велосипед комплектуется качественной 7-скоростной трещоткой Shimano, держателем для телефона с возможностью его зарядки, воздушным насосом, передней вилкой с амортизатором, а также ЖК-дисплеем на руле.

Электрический велосипед ADO A20 оснащен высокоэффективным съёмным аккумулятором. Заряжать его можно двумя способами: быстрая зарядка позволяет зарядить его за 4-6 часов. Для изготовления рамы этого велосипеда используется алюминиевый сплав, который на 40% легче углеродистой стали.



Фото: iXBT.com

ADO хорошо известна своим послепродажным обслуживанием, поскольку предлагает бесплатную замену устройства в ходе действия гарантии. ADO A20 будет поставляться с 12-месячной гарантией на ключевые компоненты и 5-летней гарантией на основную раму. У производителя есть три центра послепродажного обслуживания в Великобритании, Германии и Польше.