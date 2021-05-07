0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Представлен электровелосипед ADO A20 с запасом хода 80 км

Популярный производитель электрических велосипедов ADO представил модель ADO A20, которая поставляется с усовершенствованным электродвигателем, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 10,4 А•ч.


Фото: iXBT.com

Велосипед ADO A20 предлагает три режима работы и запас хода около 80 км. На начальной стадии его можно будет приобрести по цене 639 евро (769 долларов), однако затем цена поднимется до 1200 долларов.

Читайте также: Стартап представил дешевый электровелосипед Reevo с колесами без ступицы

Мощность электродвигателя увеличена до 350 Вт, что позволяет ADO A20 развивать максимальную скорость 35 км/ч. Велосипед комплектуется качественной 7-скоростной трещоткой Shimano, держателем для телефона с возможностью его зарядки, воздушным насосом, передней вилкой с амортизатором, а также ЖК-дисплеем на руле.

Электрический велосипед ADO A20 оснащен высокоэффективным съёмным аккумулятором. Заряжать его можно двумя способами: быстрая зарядка позволяет зарядить его за 4-6 часов. Для изготовления рамы этого велосипеда используется алюминиевый сплав, который на 40% легче углеродистой стали.


Фото: iXBT.com

ADO хорошо известна своим послепродажным обслуживанием, поскольку предлагает бесплатную замену устройства в ходе действия гарантии. ADO A20 будет поставляться с 12-месячной гарантией на ключевые компоненты и 5-летней гарантией на основную раму. У производителя есть три центра послепродажного обслуживания в Великобритании, Германии и Польше.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.