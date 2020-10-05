Стартап представил дешевый электровелосипед Reevo с колесами без ступицы (видео)

По мнению издания New Atlas, представленный на Indigogo электровелосипед Reevo стартапа Beno хоть и привлекает внимание, по сути является лишь инженерным курьезом. Колеса без ступицы выглядят круто, но на этом их ценность заканчивается, тогда как спицы выполняют важную функцию, укрепляя и стабилизируя легкое колесо и не позволяя ему деформироваться.
Характеристики электровелосипеда Reevo В Reevo неплохой запас хода – около 60 км при аккумуляторе на 500 Вт/ч, но всего одна скорость. Дизайнеры Beno проделали хорошую работу, замаскировав все системы велосипеда, чтобы они не портили внешний вид. Замок на колесе спрятан так, чтобы к нему нельзя было подобраться с болторезом, а открывается и закрывается он через сканер отпечатка пальца. Есть также соответствующие датчики, GPS-маячки и крепления для смартфона.
Поскольку внутренний обод Reevo фактически не двигается, тогда как шина вращается вокруг него, конструкторы Beno смогли вставить светодиодное освещение в передний и задний обода колеса. Они вспыхивают автоматически, когда на улице темнеет.
Цена При таком сложном дизайне и неплохих технических характеристиках просят за велосипед на Indigogo подозрительно мало – 2000 долларов. Возможно, потому что производить его будут в Малайзии. 200% от необходимой суммы компания привлекла за первые 15 минут.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всемирный банк прогнозирует рост бедности в УкраинеВчера, 08:11 - 905 10
Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Нарастает саботаж со стороны коррумпированных сил"Вчера, 11:46 - 1281 7
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи автоВчера, 03:32 - 1941 6
Требование МВФ: тарифы на коммуналку установят местные властиВчера, 13:00 - 1080 4
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 974 4
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева осенью (инфографика)Вчера, 15:06 - 3662
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналкиВчера, 08:34 - 2887 3
monobank снижает процентные ставки по депозитам в гривнеВчера, 16:18 - 2738 3
Как вернуть депозит в случае замены паспорта (инфографика)Вчера, 14:00 - 1492
МВД предлагает изменить правила выдачи номерных знаков автоВчера, 10:00 - 1477 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"Вчера, 12:55 - 188
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 974 4
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1348
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1189
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1451