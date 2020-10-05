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Стартап представил дешевый электровелосипед Reevo с колесами без ступицы (видео)

Стартап представил дешевый электровелосипед Reevo с колесами без ступицы (видео)

По мнению издания New Atlas, представленный на Indigogo электровелосипед Reevo стартапа Beno хоть и привлекает внимание, по сути является лишь инженерным курьезом. Колеса без ступицы выглядят круто, но на этом их ценность заканчивается, тогда как спицы выполняют важную функцию, укрепляя и стабилизируя легкое колесо и не позволяя ему деформироваться.

Характеристики электровелосипеда Reevo В Reevo неплохой запас хода – около 60 км при аккумуляторе на 500 Вт/ч, но всего одна скорость. Дизайнеры Beno проделали хорошую работу, замаскировав все системы велосипеда, чтобы они не портили внешний вид. Замок на колесе спрятан так, чтобы к нему нельзя было подобраться с болторезом, а открывается и закрывается он через сканер отпечатка пальца. Есть также соответствующие датчики, GPS-маячки и крепления для смартфона.

Поскольку внутренний обод Reevo фактически не двигается, тогда как шина вращается вокруг него, конструкторы Beno смогли вставить светодиодное освещение в передний и задний обода колеса. Они вспыхивают автоматически, когда на улице темнеет.

Цена При таком сложном дизайне и неплохих технических характеристиках просят за велосипед на Indigogo подозрительно мало – 2000 долларов. Возможно, потому что производить его будут в Малайзии. 200% от необходимой суммы компания привлекла за первые 15 минут.

По материалам Телеканал 24
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